Ultima ora. Crolla il solaio nel corso di una festa: 64 persone ferite, 5 in codice rosso

Stavano ballando quando è improvvisamente crollato il solaio e decine di persone hanno fatto un volo di almeno cinque/sei metri finendo rovinosamente a terra al piano di sotto tra i calcinacci: una festa di matrimonio si è trasformata in una tragedia nella serata di sabato 13 gennaio, intorno alle ore 19,15, al convento di Giaccherino, nella frazione di Pontelungo, a Pistoia.

Sono 64 le persone rimaste ferite, di cui 5 trasportate in codice rosso: i casi più gravi, ma che non sono giudicati in pericolo di vita, avendo riportato fratture importanti, sono stati ricoverati negli ospedali di Pistoia, di Firenze Careggi e Prato. Dieci sono i feriti portati in vari ospedali in codice giallo e 49 sono finiti al pronto soccorso in codice verde e sono i casi più lievi, avendo riportato principalmente escoriazioni e contusioni. Tra i feriti ci sarebbe anche una donna incinta al settimo mese di gravidanza.

Poco dopo le 22 di questa sera una ventina di feriti in codice verde sono stati dimessi e hanno potuto fare ritorno a casa portando con sé il ricordo del terribile spavento passato. I feriti erano tutti invitati al matrimonio, secondo quanto si è appreso da fonti della Questura, intervenuta sul posto a coordinare le operazioni di soccorso insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai sanitari del 118 con numerose ambulanze.

Al momento sembrerebbe che tra i feriti non ci siano i neo sposi che risulterebbero residenti in provincia di Firenze, nella zona di Fiesole. Voci non conformate parlano, tuttavia, di lievi ferite per la novella sposa. (Adnkronos)