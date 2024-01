Turismo, 8 italiani su 10 stanno già facendo programmi per l’estate: Sicilia, seconda meta preferita

Siamo appena a gennaio eppure gli italiani sono già pronti per l’estate 2024. A rilevarlo è un sondaggio promosso questo mese da Vamonos-Vacanze.it, condotto su un campione di 1.000 uomini e 1.000 donne. La piattaforma specializzata in crociere per single ha così potuto rilevare che 8 italiani su 10 già stanno facendo programmi per la prossima estate.

“Ma il dato più sorprendente è che, a gennaio 2024 appena iniziato, il 14% del campione dichiara di averlo addirittura già prenotato il viaggio dell’estate, chi con un piccolo acconto (8%), chi optando per il pagamento rateale (4%) e chi pagando interamente la vacanza già adesso (2%)” commentano i responsabili di Vamonos-Vacanze.it.

La ricerca ha confermato luglio ed agosto quali i mesi principali delle vacanze italiane, preferiti rispettivamente dal 41% e dal 52% degli intervistati per le loro ferie. Nelle dichiarazioni di intenti, al momento del sondaggio, il mare (61%) si conferma meta preferita per le vacanze estive.

A contendersi i primi posti ci sono poi le vacanze culturali scelte dal 18% degli intervistati e la montagna con un 16% di preferenze. Sul podio delle regioni preferite troviamo la Puglia, scelta dal 13% dei viaggiatori, la Sicilia, con l’11% delle preferenze, e la Sardegna, con il 10%; a seguire l’Emilia-Romagna con il 10% e la Toscana scelta dal 9%, tutte regioni dove Vamonos-Vacanze.it ha le sue roccaforti.

Un importante fetta del 12% opterà tuttavia per le crociere, come quelle che Vamonos-Vacanze.it organizza in estate e durante tutto l’anno insieme ad Msc a Dubai e negli Emirati Arabi, ma anche in Francia, Spagna e Grecia. Fatto è che la vacanza estiva non si tocca. Nonostante le incertezze economiche, cresce la “tribù dei vacanzieri”, in incremento rilevante rispetto al 2023, anno in cui l’intero comparto del TURISMO italiano ha già vissuto una grande ripresa. La vacanza ideale? “Il viaggio esperienza, la nostra ‘specialità’: l’ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze e – perché no? – trovare anche l’amore” rispondono gli ideatori della piattaforma. La spesa per questo tipo di vacanza è maggiore del 35% rispetto ad altre forme di ricettività, incoronando la vacanza esperienziale come ‘nuovo lusso’ sempre più apprezzato anche nel nostro Paese. “Le mete più desiderate del 2024 sono infatti posti in cui è possibile alternare esperienze da condividere con gli amici a momenti di benessere individuale” concludono i fondatori di Vamonos-Vacanze.it.