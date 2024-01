Trofeo Fitp 2023: il Ct Palermo vince nella graduatoria nazionale. Nella classifica giovanile invece si colloca al 6° posto

Nella giornata del 17 gennaio arriva l’ennesimo prestigioso riconoscimento per il Ct Palermo del presidente Giorgio Lo Cascio. Sono state infatti rese note sul sito della Federazione Italiana Tennis e Padel le classifiche del Trofeo Fitp 2023 assoluto e giovanile.

Si tratta di graduatorie nazionali che tengono conto dei risultati delle squadre di ciascun sodalizio nei campionati di serie A1-A2-B1-B2-C e nelle competizioni giovanili dall’under 10 misto all’under 16.

Nella classifica assoluta il Ct Palermo sale sul tetto d’Italia con 184 punti, seguito dalla Società Canottieri Casale con 175 e dal Tc Parioli con 170. A livello siciliano da segnalare anche la decima piazza del Ct Vela Messina e la dodicesima colta dal Tc2. Parallelamente a questa classifica è stata redatta anche quella solo delle competizioni giovanili dove il Ct Palermo è 6° a pari merito con il Tc2. Decima piazza per la Tennis School Montekatira.

Un risultato, questo colto dal Ct Palermo, frutto soprattutto della splendida finale colta in quel di Torino a dicembre dal team di serie A1 femminile quasi interamente composto da giocatrici palermitane del settore giovanile ma anche della semifinale raggiunta nel massimo campionato maschile vinto poi dai messinesi del Ct Vela. Un altro campionato nazionale cui il circolo del capoluogo siciliano ha preso parte nel 2023 è stato quello di serie B1 femminile.

A livello juniores invece per il Ct Palermo, a fare la differenza nel punteggio generale, sono stati il 3° posto raggiunto dalla squadra under 16 femminile nella fase finale a otto andata in scena lo scorso settembre a Padova e il 5° posto della formazione under 16 maschile che si è disimpegnata nello stesso arco temporale a Vigevano.

Ricordiamo che nelle classifiche del 2022 il club di viale del Fante era giunto sempre al 1° posto seppur a pari merito col Tc Genova, mentre nel 2023 il 1° posto è in solitario.

Un grande motivo d’orgoglio per la dirigenza e per gli atleti, brillanti attori protagonisti, senza tralasciare lo staff di maestri e preparatori che tanto bene hanno lavorato.