Terza Categoria. E’ una Caterinese da record. Battuta anche la Buterese 3-0: chiuso il girone di andata con 9 vittorie in 9 gare

Nel campionato di Terza Categoria la Caterinese, capolista indiscussa, batte nell’anticipo anche la Buterese con un secco 3-0 e chiude il girone d’andata a punteggio pieno con 9 vittorie in 9 incontri disputati e 27 punti conquistati. Contro la Buterese sono andati a segno Perna, Trubia e Nahi che ha completato il tris vincente dei caterinesi.

Dunque, un girone di andata perfetto per la squadra di Paolo Di Francisca che s’è confermata un’autentica macchina di gol, gioco e vittorie. Un gran record per la squadra caterinese che propone oggi numeri da record. Nahi e compagni hanno segnato 30 gol in 9 partite con una media di poco superiore a quella di 3 gol a partita. Ne ha invece subiti 4 la difesa con una media di meno di mezzo gol a partita.

Insomma, numeri, dati e successi che fanno ben sperare l’ambiente caterinese in vista dell’inizio del girone di ritorno quando la squadra di Paolo Di Francisca sarà chiamata a confermare quanto di buono ha fin qui fatto vedere in questo campionato sempre più a tinte caterinesi.