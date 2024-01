Sicilia. Pratiche di invalidità. Di Paola (M5S): “Ritardi inaccettabili, danno per le fasce deboli”

“In un momento storico in cui vengono meno pilastri fondamentali del welfare come l’abolizione del reddito di cittadinanza da parte del governo Meloni, è fondamentale che Regione, INPS e ASP lavorino con maggiore sinergia per allineare i tempi di lavorazione delle pratiche di invalidità. Sono al fianco della CGIL regionale e delle fasce deboli della nostra popolazione che chiedono un intervento delle istituzioni”.

A dichiararlo è il deputato regionale e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola che lancia un appello al presidente della Regione Renato Schifani, oltre che all’INPS e alle ASP di accelerare l’evasione delle domande di invalidità civile ed handicap.

“A gennaio 2024 – spiega Di Paola – sono migliaia le pratiche che non sono state evase, ma sono altrettante quelle che aspettano anche da un anno di essere prese in considerazione. Una situazione inaccettabile considerando che vi sono persone, le cui disabilità non consentono loro di avere la possibilità di lavorare e nessun sostegno da parte dell’INPS. Una situazione non più differibile che insieme alla CGIL regionale intendo porre all’attenzione del governo Schifani in tutte le sedi necessarie” – conclude Di Paola.