Serradifalco, giovedì esordio di “arriva la bella stagione” del Teatro “De Curtis”

Prende il via giovedì 18 gennaio il cartellone “Arriva la bella stagione” che si svolgerà al Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco (CL).

La rassegna, che ha la direzione artistica di Vincenzo Volo, è organizzata dall’Associazione In Arte in collaborazione con Rete Latitudini, con la Pro Loco di Serradifalco, con l’Associazione Piergiorgio Frassati, e il patrocinio del Comune di Serradifalco.

Particolarmente significativa la presenza delle Compagnie associate alla Rete Latitudini, con le quali prosegue l’attività nei territori dei piccoli centri di provincia, grazie al contributo dell’Assessorato regionale del Turismo e dello Spettacolo.

La programmazione del Teatro De Curtis di Serradifalco si compone di otto appuntamenti, che spaziano in diversi generi teatrali ed è mirata al maggior coinvolgimento di un pubblico sempre più vasto e numeroso.

Lo spettacolo che giovedì 18 gennaio alle 20.30 inaugurerà il cartellone sarà “Come fosse Amore” (Produzione La Bilancia con Esagera e Festival Teatrale Borgio Verezzi) di Marco Cavallaro.

Protagonisti di questo divertente spettacolo sono Francesca Anna Bellucci, Marco Cavallaro, Alessia Francescangeli, Ludovica Bei, Peppe Piromalli e Margherita Russo.

Presentazione: Quando le delusioni d’amore trovano sfogo in un rifiuto totale per il sentimento stesso, come si può tornare ad amare? Tre donne, totalmente differenti tra di loro, fanno ricorso a una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la stessa terapeuta ha il cuore infranto. E allora come fare a far tornare la voglia di aprirsi al sentimento più importante della vita? Forse bisognerebbe scoprire quali sono i loro gusti e cercare “l’uomo ideale”.

Riuscirà la nostra terapeuta a salvare le ragazze e anche sé stessa e trovare la felicità? Di certo serve l’aiuto…di un uomo… o più uomini… e se l’uomo in questione fosse tutti questi uomini messi insieme? Ecco che il delirio, di risate, inizia.

Questi i successivi appuntamenti (che andranno in scena il venerdì alle 20.30):

2 febbraio “Quel Santo Di Mio Padre” (produzione Nave Argo), testo, regia e interpretazione Giuseppe Brancato

23 febbraio “Taddrarite” (produzione Teatro della Città), testo e regia Luana Rondinelli, con Donatella Finocchiaro, Luana Rondinelli, Giovanna Mangiù.

1° marzo “Nove” (produzione Compagnia Madè) di Egle Doria e Nicola Alberto Orofino, con Egle Doria

22 marzo “Sopra un palazzo” (produzione Agricantus), di Sergio Vespertino e Marco Pomar, con Sergio Vespertino, musiche dal vivo di Pierpaolo Petta

12 aprile “La spiaggia” (produzione Raffaello) di Luca De Bei, regia Giovanni Anfuso, con Liliana Randi

26 aprile “Notte intera senza sonno” (produzione In Arte), di Marco Alessi e Salvo Rinaudo, interpretazione e regia Giovanna Criscuolo

24 maggio “La banda degli onesti” (produzione Associazione Gags), testo e regia Alessandro Idonea, con Salvo Disca, Alessandro Idonea, Bruno Torrisi e Vincenzo Volo.

Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco

Stagione 2024

18 GENNAIO

COME FOSSE AMORE

testo e regia Marco Cavallaro

con Alessandra Cosimato, Sonia Di Fraia, Marco Cavallaro, Alessia Francescangeli, Ludovica Bei, Peppe Piromalli

scene LolloZolloArt

costumi Marco Maria Della Vecchia

disegno luci Marco Laudando

produzione La Bilancia in collaborazione con Esagera e Festival Teatrale Borgio Verezzi

2 FEBBRAIO – È ora di teatro

QUEL SANTO DI MIO PADRE

testo, regia e interpretazione Giuseppe Brancato

voci off Nicole Grimaudo

disegno luci Fabio Maugeri

organizzazione generale Fabio Navarra

produzione Nave Argo associazione culturale

23 FEBBRAIO

TADDRARITE – È ora di teatro

testo e regia Luana Rondinelli

con Donatella Finocchiaro, Luana Rondinelli, Giovanna Mangiù

scene e costumi Vincenzo La Mendola

musiche Ottoni Animati, Roberta Prestigiacomo

produzione Teatro della Città

1° MARZO al femminile

NOVE

di Egle Doria e Nicola Alberto Orofino

con Egle Doria

voci off Cecilia Nicolosi e Maria Grazia Pitronaci

scene e costumi Vincenzo La Mendola

regia Nicola Alberto Orofino

produzione Compagnia Madè

22 MARZO– È ora di teatro

SOPRA UN PALAZZO

di Sergio Vespertino e Marco Pomar

con Sergio Vespertino

musiche Pierpaolo Petta

scene Carlo De Meo

produzione Agricantus

12 APRILE | al femminile

LA SPIAGGIA

di Luca De Bei

con Liliana Randi

impianto scenico Eleonora Ricci

costumi Riccardo Cappello

musiche Paolo Daniele

regia Giovanni Anfuso

produzione Raffaello

26 APRILE | al femminile

NOTTE INTERA SENZA SONNO

di Marco Alessi e Salvo Rinaudo

interpretazione e regia Giovanna Criscuolo

musica dal vivo Ambra Scamarda

produzione IN ARTE

24 MAGGIO – È ora di teatro

LA BANDA DEGLI ONESTI

testo e regia Alessandro Idonea

con Salvo Disca, Alessandro Idonea, Bruno Torrisi, Vincenzo Volo

musiche Aldo Giordano

scene Martina Ciresi, Stefano Privitera

produzione Associazione Gags

Informazioni e prenotazioni:

Biglietteria Teatro A. De Curtis – Via Cav. Vitt. Veneto, Serradifalco (CL)

dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00

martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00

+39 327 1559908 / +39 333 5276578