Sanità. In Sicilia incentivi ai medici degli ospedali delle sedi disagiate: la misura nel ddl stralcio alla finanziaria

Incentivi straordinari fino a mille euro mensili lordi per quei medici che in SICILIA prestano servizio negli ospedali pubblici che presentano maggiori carenze d’organico perché in posti geograficamente disagiati. Lo prevede una nota del ddl stralcio della Finanziaria regionale approvato oggi da Sala d’Ercole.

La norma mira a incentivare da un lato la permanenza dei medici che prestano servizio nei presidi ospedalieri diversi rispetto a quelli ricadenti nelle città capoluogo, tentando di contenere l’esodo verso le strutture sanitarie dei grandi centri urbani o verso i privati, e dall’altro a garantire il reperimento di personale medico in quei presidi che registrano maggiori difficoltà di ingaggio.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il governo Schifani ha deciso di stanziare dieci milioni di euro all’anno per il triennio 2024-2026. L’incentivo verrà corrisposto mensilmente al personale medico già in servizio e a quello che verrà reclutato dopo l’entrata in vigore della norma.