Pro Loco Mussomeli e “Sagra della Guasteddra”. C’è l’accreditamento UNPLI . Soddisfazione nell’entourage

MUSSOMELI – Altro significativo traguardo per la Pro Loco di Mussomeli: C’è già la certificazione di qualità della Sagra della “Guasteddra”. Assai entusiasti i suoi dirigenti e volontari per questo atteso riconoscimento, frutto di impegno, sacrifici, perseveranza e attaccamento al sodalizio. La sua ultra quarantennale attività in sintonia con gli organi provinciali e nazionali UNPLI, svolta sul territorio, continua a registrare e raggiungere traguardi ed apprezzamenti che sono sotto gli occhi di tutti. Una Pro Loco che, nelle sue alternanze dirigenziali, è stata ed è sempre attiva sul territorio, lasciando sempre traccia del proprio operato. “Siamo molto felici e particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto, hanno commentato i dirigenti del sodalizio. Il lavoro di questi sette anni ci ha consentito di far nascere e crescere la sagra della “guasteddra”, uno dei prodotti tipici di Mussomeli, che oggi ha ottenuto il marchio di qualità. Questo, grazie ad un lavoro di squadra che la grande famiglia Pro Loco sa fare con la preziosa sinergia dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Catania. Insomma una Pro Loco, assai motivata ed ottimista che ringrazia l’UNPLI e i suoi ispettori. Insomma, un’esplosione di gioia e di compiacimento certamente da condividere con quanti hanno testimoniato e testimoniano il senso dell’appartenenza al sodalizio. Ed è grande la soddisfazione anche del sindaco Giuseppe Catania e dell’assessore Seby Lo Conte, assessore al turismo. Il primo cittadino,, per questo riconoscimento della Pro Loco, commenta: “Ogni anno in Italia si svolgono oltre 42 mila sagre (dati FIPE). Al momento, gli eventi certificati in Italia sono solo 64 (n. 18 nel 2022, n. 27 nel 2019 e n. 19 del 2018). Per Mussomeli, dunque, è un grande prestigio ed orgoglio avere ricevuto la certificazione nazionale di qualità (unica in provincia e tra le poche in Sicilia). Ringrazio con il cuore tutti i soci proloco di Mussomeli per il loro sempre straordinario volontariato al servizio della nostra comunità”. Un riconoscimento, dunque, che premia quanti si spendono per il proprio territorio!