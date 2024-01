Prima Categoria. Il Serradifalco supera fuori casa 1-2 l’Accademia Mazzarinese: reti di Cantavenera e Di Marco

Inizio anno con il botto per il Serradifalco Calcio nel campionato di Prima Categoria. I falchetti di Carmelo Giordano hanno battuto fuori casa 1-2 l’Accademia Mazzarinese.

Un match non facile per il Serradifalco Calcio che ha dovuto fare i conti con la voglia di rivalsa dell’Accademia Mazzarinese. Le due reti che hanno permesso ai falchetti di passare a Mazzarino le ha segnate Cantavenera e il neo arrivato Salvatore Di Marco (ex Sancataldese, nella foto).

Il roccioso quanto esperto difensore sancataldese s’è dimostrato un valore aggiunto importante per un Serradifalco oggi secondo in classifica a quota 31 dietro la coppia di testa Niscemi – Aragona che di punti ne hanno 34.

Nei falchetti, oltre all’esordio di Di Marco, c’è stato anche quello di Graci e Lauria che sono stati recentemente presi per rinforzare un gruppo già forte. Dunque, una vittoria importante per un Serradifalco che, con questi presupposti, può veramente sognare in grande in questo campionato. E domenica super sfida contro la capolista Aragona, già battuta all’andata, con l’obiettivo di agganciarla in testa alla classifica e provare a scrivere una nuova pagina calcistica della sua storia.