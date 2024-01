Mussomeli, Iscrizioni entro il 15 gennaio per il Carnevale 2024

MUSSOMELI – “Non sono ancora finite le festività natalizie, ma è già tempo di pensare al Carnevale”. Lo sottolinea l’assessore Seby Lo Conte, in un suo post, in considerazione dei tempi stretti che intercorrono per i giorni 11, 12 e 13 febbraio per il carnevale “mussomelese 2024” che prevede l’approntamento di tre carri : “Le maschere più famose d’Italia”; “In un mare di guai contro i mali del secolo” e per la gioia dei bimbi non poteva mancare il carro “Disney” di Minnie e Topolino. Il suo invito è chiaro: “Cari giovani, un messaggio soprattutto a voi, organizziamoci e rendiamo vivo il nostro paesello. Coinvolgiamoci tutti, piccoli, grandi, famiglie, comitive, parrocchie, associazioni con lo scopo di stare insieme divertirci, ridere e gioire”. Le iscrizioni debbono pervenire entro il prossimo 15 gennaio.