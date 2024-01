Mussomeli, Infiltrazioni d’acqua piovana al “G.B.Hodierna”. Scuola chiusa 9 gennaio

MUSSOMELI – Il sindaco Giuseppe Catania, in riferimento alla relazione del responsabile dell’area tecnica del comune sull’infiltrazione d’acqua comunicata dalla Dirigente Scolastica dell’I.I.S. G.B. HODIERNA, Professoressa Rita Maria Cumella, con la quale ha precisato che “in data odierna, alle ore 7.00 circa, all’apertura della scuola, tutto il secondo piano di quell’istituto risultava inagibile perché allagato a causa delle abbondanti infiltrazioni di acqua causate verosimilmente dai lavori di manutenzione in corso d’opera al tetto di copertura; Che dette infiltrazioni hanno causato danni consistenti ai rivestimenti del controsoffitto, deterioramento dell’impianto elettrico e delle attrezzature con grave compromissione dell’attività didattica oltre che causa di pericolo per l’ incolumità della popolazione studentesca occupanti le aule interessate ; AI fine di assicurare l’incolumità e la sicurezza di quanti vi operino, ordina, per il giorno 9 gennaio 2024, la chiusura dell’edificio scolastico “G. B. Hodierna” sita in località contrada Prato Mussomeli, al fine di consentire le verifiche necessarie ed urgenti per la messa in sicurezza della struttura

scolastica”.