Mussomeli, inaugurato e aperto il Centro “L’isola che non c’era”

MUSSOMELI – Dall’idea alla realtà e così, presenti il dirigente scolastico del Comprensivo “L. da Vinci” Alessandra Camerota, il sindaco on. Giuseppe Catania, ed rappresentante dell’ Anffas San Cataldo Maurizio Nicosia, è stato inaugurato, nei giorni scorsi, all’interno del plesso “Sac. Messina”, il Centro “L’isola che non c’era”, di cui è presidente Zina Falzone. Presenti anche alcuni professionisti anch’essi promotori, che diversi mesi fa hanno condiviso l’apertura del centro per ragazzi disabili. “Siamo un’ associazione di promozione sociale, ha chiarito la presidentessa, aperta a tutti i ragazzi che hanno bisogno supporto didattico e dopo scuola, in modo da fare anche attività di inclusione con i ragazzi; operativi dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19”. Erano presenti in tanti al taglio del nastro: famiglie, ragazzi ed altre associazioni. Al breve saluto iniziale della presidente Falzone, sono seguiti gli interventi della Preside Camerota e del sindaco Catania che hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa con gli auspici di benessere per i soggetti che frequenteranno. ”Noi dell’ ‘Isola che non c’era’, siamo sicuri e fiduciosi che. con le istituzioni accanto, le famiglie, le associazioni e la comunità tutta, possiamo fare grandi cose insieme”. E’ seguito l’omaggio floreale alla preside Camerota ed il brindisi augurale per la nuova attività.