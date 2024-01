Lotta Scudetto, chi è la favorita tra Juve ed Inter?

L’Inter resta la prima forza del campionato e i numeri lo testimoniano: è nettamente il

miglior attacco per reti realizzate e la miglior difesa per reti subite. La Juventus, invece,

segue a debita distanza con il quarto attacco del campionato, seppur resti la seconda miglior

difesa, con sole 2 reti in più subite rispetto ai nerazzurri. In termini di classifica, l’Inter ha

solo una vittoria in più (e un pareggio in meno) rispetto ai diretti concorrenti, ma nonostante

ciò, nel complesso, le scommesse sulla vincente dello scudetto indicano i nerazzurri come

favoriti e i bianconeri ad inseguire.

Sul piano statistico, finora in campionato, gli uomini di Allegri, vista anche l’impostazione e la

mentalità infusa dal suo tecnico, hanno ottenuto ben 10 vittorie con un solo gol di scarto

sulle 15 complessive; i nerazzurri, invece, hanno vinto 12 gare con almeno 2 reti di scarto

sulle 16 totali. Una differenza di approccio alla gara decisamente vistosa! Ma cosa dice lo

storico tra Inter e Juventus e quali sono le differenze sostanziali tra le due pretendenti al

titolo?



I precedenti tra le squadre e gli allenatori



Nel lunghissimo storico dei precedenti tra Inter e Juventus (237 sfide), i bianconeri restano in

netto vantaggio in termini di vittorie, ben 109 a fronte delle 69 nerazzurre. Anche andando

ad osservare l’andamento in tempi più recenti, è possibile vedere come la Vecchia Signora

abbia perso solo 2 delle ultime 10 sfide tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana!

In particolare, in quest’ultimo frangente, spunta un dato statistico davvero interessante: ben

9 di questi scontri sono terminati con una somma di reti inferiore a 2. Insomma, tra Juventus

e Inter si assiste quasi sempre a una gara chiusa e fatta di attese, all’insegna dell’attenzione

e della tensione.



Un discorso a parte va fatto per i precedenti tra Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi: nelle

9 sfide avvenute con il primo sulla panchina della Juventus e il secondo su quella della Lazio,

si sono viste ben 7 vittorie per il “conte Max” e 2 sconfitte; mai un pareggio, dunque.

Invece, nei 9 precedenti da quando Inzaghi è arrivato alla guida dell’Inter, il bilancio è favore

di quest’ultimo: 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sole vittorie per Allegri. Un deciso cambio di

direzione dovuto anche alla gestione di una squadra più competitiva e completa.



Più in generale, è interessante notare come 16 delle 18 sfide avvenute tra i due allenatori

sono terminate con una somma reti inferiore a 3 (uniche eccezioni Juventus – Lazio 2-3 in

finale di Supercoppa Italiana 2018 e Juventus – Inter 2-2 in finale di Coppa Italia 2022).