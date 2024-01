“la Befana del ferroviere”, la Polizia Ferroviaria di Caltanissetta ha scortato la Befana arrivata in treno

sabato scorso ha scortato la Befana. In occasione del 6 gennaio, giorno che tradizionalmente chiude le festività natalizie, il dopo lavoro ferroviario di Caltanissetta, ha organizzato l’evento “la Befana del ferroviere” nel corso del quale ai bambini accorsi in stazione sono stati distribuiti doni da parte della Befana giunta a bordo treno. La Polizia Ferroviaria, oltre a vigilare sulla sicurezza delle numerose famiglie intervenute e della tanto attesa vecchietta dispensatrice di dolcezze, ha allestito uno stand informativo nell’atrio della biglietteria per avvicinare i bambini alla famiglia della Polizia di Stato, facendo conoscere, anche attraverso gli strumenti in uso alla Polfer, il quotidiano lavoro degli agenti della specialità. Ai numerosi intervenuti sono stati inoltre elargiti consigli utili per viaggiare e muoversi in sicurezza in ambito ferroviario nonché donati dei gadget della Polizia di Stato.