Italia, “Sembrava un gatto che si lamentava”. Il racconto del 15enne che ha trovato il neonato nel cassonetto

“Sono uscito di casa perché dovevo aprire il portone a mio fratello e per fortuna mi è caduto l’occhio vicino ai bidoni dell’immondizia. Ho visto questo sacchetto rosso e ho sentito come un gatto che si lamentava. Quando ho capito che era un bambino sono corso subito in casa. Ho chiamato il papà e la mamma. L’abbiamo subito preso e portato in casa in attesa dell’arrivo dell’ambulanza”.

Le parole sono di Carlo (nome di fantasia, perché ha 15 anni), che ieri sera a Villanova Canavese, nel Torinese, è stato in realtà il primo ad accorgersi di un neonato in un cassonetto.

Paolo Secondo Laforet, il papà dell’adolescente, ha chiamato i soccorsi e ha parlato coi carabinieri. “Sono arrivati subito – racconta il genitore (nella foto) – e dopo qualche minuto l’ambulanza. In quei momenti non sai mai come passa il tempo. È stata un’emozione fortissima. Trovare un bimbo così piccolo è una cosa incredibile”.