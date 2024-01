In Sicilia dalla Calabria con 2 Kg di cocaina: Polizia arresta 2 giovani

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 30enne e una 28enne per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Gli agenti hanno appreso che i conducenti di un veicolo a noleggio si sarebbero recati in Calabria per acquistare un ingente quantitativo di droga.

Pertanto, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno effettuato un servizio di osservazione che ha permesso di individuare il veicolo mentre dalla Calabria stava facendo rientro in Sicilia. Una volta fermato, gli operatori hanno preceduto con l’identificazione del conducente e del passeggero.

Successivamente hanno effettuato una perquisizione dell’automobile che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno di due intercapedini poste sui lati del bagagliaio, sono stati rinvenuti e sequestrati due panetti di cocaina dal peso complessivo di circa 2 Kg. I due sono stati condotti presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania.

Fonte: ITALPRESS