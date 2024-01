Fondi Ue, Sicilia. Tamajo: «L’assessorato Attività produttive nel 2023 ha certificato oltre 105 milioni del Po Fesr 2014/20»

«L’assessorato regionale delle Attività produttive è tra i centri di spesa più virtuosi nell’impiego dei fondi Po Fesr 2014/2020: sono oltre 105 i milioni di euro certificati nel 2023, tra i 577 milioni complessivamente certificati sul programma di propria pertinenza. Questo è il risultato dell’impegno e dell’attenzione che il governo Schifani ha nei confronti delle nostre aziende, in particolare sul tema dell’innovazione». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, in occasione del convegno “Innovazione digitale, dall’Università ai territori” che si è svolto a Palazzo dei Normanni, a Palermo.



«L’università – ha sottolineato Tamajo – ha un ruolo fondamentale per l’innovazione in Sicilia. Investire sulle competenze digitali e creare un ecosistema sinergico in quest’ambito è uno tra gli obiettivi principali che l’assessorato che dirigo si è prefissato. Nell’ultimo anno abbiamo portato avanti numerose iniziative a favore delle imprese sul fronte dell’innovazione dal valore di centinaia di milioni di euro. E con le risorse del Po Fesr 2021-2027 – aggiunge l’assessore – stiamo programmando numerosi ulteriori interventi che illustreremo nelle prossime settimane in una sorta di tour divulgativo in giro per la Sicilia: spiegheremo quali misure e quali somme specifiche abbiamo inserito per ogni tematica, cercando di stimolare i territori e le realtà imprenditoriali».