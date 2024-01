Festività e ponti del 2024: come programmare le vacanze e i giorni di ferie

Il 2024 è appena arrivato e, c’è già chi pensa a come trascorrere al meglio l’anno appena arrivato guardando con attenzione il calendario e i suoi… punti rossi.

La cosa più interessante, infatti, sono quali festività, nazionali o locali, si “incastrano” al meglio con il sabato e la domenica per poter fare quello che viene chiamato un “ponte lungo”.

Saranno, infatti, le occasioni ideali per concedersi qualche giorno di relax in più dal lavoro o dalla scuola.

Le date delle festività 2024, imposte a livello nazionale sono:

Capodanno – Lunedì 1 gennaio, 2024

Epifania – Sabato 6 gennaio, 2024

Carnevale – Martedì 13 febbraio, 2024

Pasqua – Domenica 1 aprile, 2024

Pasquetta – Lunedì 2 aprile, 2024

Festa della Liberazione – Giovedì 25 aprile, 2024

Festa dei lavoratori – Mercoledì 1 maggio, 2024

Festa della Repubblica – Domenica 2 giugno, 2024

Ferragosto – Giovedì 15 agosto, 2024

Tutti i Santi – Venerdì 1 novembre, 2024

Immacolata Concezione – Domenica 8 dicembre, 2024

Natale – Mercoledì 25 dicembre, 2024

Santo Stefano – Giovedì 26 Dicembre, 2024

San Silvestro – Martedì 31 dicembre, 2024

A queste a Caltanissetta si deve aggiungere la festività di San Michele Arcangelo, Domenica 29 Settembre 2024.

L’anno che sta per arrivare non sarà particolarmente benevolo per i ponti e, per godere i primi giorni di relax bisognerà attendere Aprile. Nel 2024 la Pasqua sarà “bassa” ma la prima opportunità per poter programmare una “fuga dalla quotidianità sarà per il 25 aprile.

Il secondo ponte da poter sfruttare sarà a Ferragosto che, cadendo di giovedì, consentirebbe di prolungare le ferie.

Gli ultimi ponti dei quali approfittare saranno tra Natale e Capodanno che consentirebbero di poter estendere le festività natalizie agganciandosi ai giorni successivi o precedenti.