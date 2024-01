Dissequestrate salme delle donne uccise a Naro, ci saranno funerali ortodossi

Le salme di Delia Zarniscu e Maria Rus, le due romene uccise a Naro nella notte fra giovedì e venerdì, sono state dissequestrate dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Mentre sono in corso i rilievi del Ris di Messina nell’abitazione di via Vinci, ci si sta organizzando per l’ultimo saluto alle due vittime. I funerali non sono stati ancora fissati. Verosimilmente dovrebbero essere celebrati domani. Nella giornata delle esequie sarà lutto cittadino come deciso dal sindaco Maria Grazia Brandara. Le salme delle due donne verranno portate nella “Casa del commiato” e visto che erano ortodosse si terrà lì la cerimonia. (ANSA).