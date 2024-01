Delia. Il sindaco: “Nessun valore difforme su materiale depositato nel campo sportivo”. Al via i lavori

DELIA. Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha emesso un comunicato stampa nel quale ha anche depositato l’esito delle analisi del materiale depositato presso il campo sportivo. In particolare Gianfilippo Bancheri ha rilevato: “Ho ricevuto da parte del legale di fiducia la comunicazione in merito alle analisi effettuate dai vari Enti sul materiale depositato all’interno del Campo Sportivo.

– Analisi delle acque superficiali (effettuate dalla Caltaqua e dall’Asp): nessun valore difforme rispetto ai parametri previsti dalla normativa di settore

– Analisi delle acque all’interno del pozzo (effettuate dalla Caltaqua e dall’Asp): nessun valore difforme rispetto ai parametri previsti dalla normativa di settore

– Analisi dei metalli pesanti (effettuate dalla Caltaqua e dall’Asp): nessun metallo difforme dalla normativa di settore

– Analisi del materiale (effettuate dall’Arpa): rifiuto speciale NON pericoloso

– Analisi del terreno sottostante (effettuate dall’Arpa): nessun inquinamento del sottosuolo e del terreno circostante

La nostra comunicazione avviene in data odierna poichè solo ieri abbiamo avuto notizia di tutti gli esiti ufficiali delle suddette analisi.

A breve riceveremo:

– comunicazione ufficiale per poter prelevare il materiale NON pericoloso derivante dalla pulizia delle caditoie (e NON dalle fognature) e conferirlo presso le piattaforme autorizzate;

– comunicazione ufficiale sul dissequestro del Campo Sportivo “Michele Dario Carvello”.

Pertanto possiamo affermare (anche se non vi erano dubbi dato che il materiale proveniva dalle caditoie urbane che raccolgono le acque piovane e i detriti dalle stesse trasportate) che all’interno del Campo Sportivo:

– NON era presente alcuna discarica a cielo aperto;

– NON era presente alcun liquame scuro;

– NON era presente alcun inquinamento ambientale;

– NON era presente alcuno sversamento;

– NON era presente alcun inquinamento delle falde acquifere.

A breve, non appena gli atti di gara saranno completati, cominceranno i lavori già finanziati di ristrutturazione del Campo Sportivo “Michele Dario Carvello”.

Il Sindaco, Gianfilippo Bancheri