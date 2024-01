Concluse tutte le attività del programma natalizio. Il sindaco Montesano: “Questo è stato il Natale a Vallelunga”

VALLELUNGA. Concluse tutte le attività del programma natalizio, realizzate grazie al contributo regionale dell’Assessorato Turismo sport e spettacolo. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Montesano che ha tracciato un bilancio più che positivo delle iniziative poste in essere dalla sua amministrazione comunale per allietare le festività natalizie.

In particolare, la conclusione della II edizione del Presepe vivente è stata l’occasione per il sindaco per ringraziare tutti coloro che, in modo diverso e fondamentale, hanno contribuito alla riuscita di questo evento. Un grazie particolare a tutti i figuranti che hanno dato vita a personaggi e mestieri.

“Un immenso grazie – ha detto Montesano – a tutti per aver consentito anche quest’anno di rinnovare una tradizione, di valorizzare un luogo bello e suggestivo del nostro paese, di averci fatto sentire insieme comunità. Grande collaborazione, spirito di gratuità, amicizia e relazioni umane. Questo è stato il Natale a Vallelunga”.