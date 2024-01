Caltanissetta, a cena con la maestra dopo 40 anni dall’elementare. Rimpatriata della 5 B della Don Milani

Si sono ritrovati, dopo quasi più di quarant’anni, gli alunni della 5 B a.s. 82/83 della scuola elementare Don Milani.

Erano presenti la maestra Marisa Milisenna e gli ex alunni Butera Luigi, Coniglio Paolo, Fiorino Tiziana, Foglietto Michela, Giambri Vania, Giuliana Raffaella, Ianigro Partizia, La Loggia Miriam, Liotta Daniela, Lo Cascio Michele, Magrì Paola, Martorana Luca, Morreale Francesca, Palumbo Salvatore, Polizzi Gianni, Rosano Claudio, Scarantino Michela; assenti Bufalino Maria Teresa, Cumbo Patrizia, Dell’Utri Valeria, Esposito Gianluca, Lo Bue Giuseppe, Romano Danilo, Romano Paola, Ventimiglia Elena.

La serata è stata allietata con musiche, ricordi divertenti e balli che hanno regalato a tutti i presenti momenti di gioia e di commozione, soprattutto quando la maestra Milisenna ha voluto ricordare i momenti più belli vissuti tra i banchi di scuola con un discorso di cui si riporta un breve stralcio: “La comunicazione è fondamentale nelle famiglie e tra i genitori e gli insegnanti. Se non ci fosse stata questa comunicazione e non ci fosse anche adesso, queste emozioni noi non le avremmo. L’amore è bello e vero quando un’insegnante fa della sua azione un confronto ed un incontro: questo è un incontro che mi rievoca le malinconie ma anche tutti i bei ricordi del passato. Vi ringrazio per avere promosso quest’evento e di esserci ritrovati, voi siete come un grappolo d’uva, che è simbolo di vita e di unione anche religiosa, di cui io sono il raspo e voi siete gli acini. Ogni acino è un nome e voi siete tutti uniti in virtù dell’amore.”

La serata si è conclusa con la proiezione di un video che ha ricordato alla maestra Milisenna e ai “bimbi della 5 B” gli eventi che hanno caratterizzato la vita scolastica passata fino ad arrivare ai giorni nostri e tra abbracci e baci si sono salutati con la promessa di rivedersi in un futuro non troppo lontano.