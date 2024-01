CalendEsercito 2024, il testo della polemica. Il claim: “per l’Italia sempre, prima e dopo l’8 settembre 1943”

“Per l’Italia sempre…prima e dopo l’8 settembre 1943”. Questo il claim che accompagna il calendario dell’Esercito 2024. Trentadue pagine in ricordo dei soldati che presero parte alla Seconda Guerra Mondiale ‘onorando il giuramento prestato’, come scrive il capo di Stato Maggiore, Pietro Serino, nella sua introduzione al volume.

“Attraverso la rievocazione di quei tragici eventi, si è voluto rendere omaggio agli uomini che a quei fatti parteciparono con l’assoluta consapevolezza di servire la Patria – evidenzia il generale -, sia prima sia dopo l’8 settembre 1943. Vi abbiamo voluto raccontare un prima e un dopo: gli stessi uomini, gli stessi Eroi”. Presentato ufficialmente lo scorso ottobre a Roma – alla presenza anche della sottosegretaria alla Difesa, Isabella Rauti -, e successivamente in quasi tutte le regioni d’Italia, il calendario dell’Esercito, alla sua 27/ma edizione, rende omaggio ad alcuni dei militari, ufficiali, sottoufficiali e soldati, insigniti della medaglia d’oro al valor militare “per atti eroici compiuti dopo l’armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente”, come si legge nell’abstract pubblicato sul sito dell’Esercito.

“Rievocare e raccontare gli episodi che hanno segnato la storia della nostra Repubblica, vuol dire onorare chi ha combattuto per la Patria; significa ricostruire e tramandare la memoria. E significa anche ricordare la grande sensibilità che l’Esercito italiano dimostra ogni giorno nel mantenere vivo questo patrimonio ideale condiviso. Essere consapevoli della nostra storia, come memoria attiva, è indispensabile per comprendere il presente, per disegnare il futuro e per interpretare al meglio il momento che stiamo vivendo”. Nel volume si raccontano storie e carriere di dodici militari, uno per ogni mese, e delle loro imprese prima e dopo l’armistizio del 1943. Ricordati anche quattro allievi definiti “troppo giovani per combattere prima, comunque educati all’amore di Patria”.

A fare da sfondo alle loro foto una bandiera tricolore e i riconoscimenti militari. Pubblicato da Giunti Editore, il calendario è in vendita sia in libreria che online. Sponsor della pubblicazione sono i partner istituzionali Leonardo Spa, Idv (Iveco Defence Vehicles) e Beretta. Una quota del ricavato delle vendite andrà all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani ed i militari di carriera dell’esercito