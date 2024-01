Addio a Francesco Romeo, cardiologo insignito della Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica.

-È morto questa notte a 74 anni Francesco Romeo, cardiologo, già presidente della Società Italiana di Cardiologia e membro del componente del Consiglio superiore di sanità. Romeo, nato a Fiumara di Muro in provincia di Reggio Calabria, si è laureato nel 1974 in Medicina e Chirurgia e specializzato in Cardiologia nel 1977, lavorando poi all’Università degli Studi “La Sapienza” e all’Università di Catania.

Gran parte della sua attività professionale è legata al policlinico e all’università di Tor Vergata di Roma, dove ha diretto l’UOC di Cardiologia e Cardiologia Interventistica e la cattedra e la scuola di specializzazione in Cardiologia. Ha insegnato inoltre in diverse università o ospedali esteri. Nel 2013 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano della Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica.