World Cup 2023 aerial e pole dance: il ballerino nisseno Cristian Pace vince nella categoria “Stars under 40”

Perentorio e meritato successo per il ballerino nisseno Cristian Pace che si è aggiudicato il primo posto della categoria “Stars under 40”.

L’artista si è imposto nella worldcup 2023 Aerial e Pole Dance Csen che si è svolta al PalaDozza di Bologna.

Cristian Pace, maestro e titolare della Pole Dance Studio, ha conquistato il titolo al termine di una performance che ha letteralmente stregato i giudici.

Emozionato ha sottolineato: “Grazie infinitamente a tutti coloro i quali mi sono stati vicino dai miei allievi. Alla mia famiglia ed ai miei amici. Lo dedico a me che non demordo mai nonostante i momenti difficili della vita e dell’arte che è la pole dance. A me che ho scelto di rappresentare un animale che mi rappresenta tantissimo in questo momento della mia vita; spero di averlo rappresentato al meglio!”.