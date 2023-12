San Cataldo. Petizione per dire “no” all’aggregazione del 2° Circolo con la “Caponnetto” di Caltanissetta

SAN CATALDO. Una raccolta di firme on line per rappresentare le proprie ragioni in merito alla questione legata alla possibile perdita di autonomia del Secondo Circolo di San Cataldo.

E’ quella che è stata organizzata, sotto forma di petizione, dai genitori, personale scolastico e docenti del Secondo Circolo che, in una nota, hanno spiegato: “Dopo 4 anni di reggenza la scuola del Secondo Circolo di San Cataldo, a causa del calo delle nascite, sta per perdere l’autonomia diventando una succursale della scuola Caponnetto di Caltanissetta”.

“Ciò naturalmente – prosegue la nota – influirà notevolmente sulla qualità della scuola e sull’organizzazione scolastica. Un’altra proposta è quella di accorpare la nostra scuola alla media Balsamo e questo permetterebbe di mantenere l’autonomia e avere continuità tra san Giuseppe e la scuola media Balsamo, oltre ad avere un dirigente sempre presente. Questo è ciò che vorremmo si realizzasse nel futuro. Pertanto vi chiediamo di partecipare ad una raccolta firme online per poter fare sentire la nostra voce”.