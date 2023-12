San Cataldo. La precisazione del sindaco Comparato: “E’ l’Istituto Caponnetto ad essere aggregato al 2° Circolo non viceversa”

SAN CATALDO. A proposito della questione legata al 2° Circolo, è intervenuto il sindaco Gioacchino Comparato per fare chiarezza sulla situazione in atto: <Nessuna perdita di autonomia da parte del 2^ circolo è stata accettata o proposta dall’ Amministrazione comunale>, ha precisato in primo luogo il primo cittadino sancataldese: L’ipotesi messa sul tavolo è proprio il contrario: a dispetto delle voci che stanno circolando, è l’Istituto Caponnetto che viene accorpato al 2° Circolo!”.

Secondo il sindaco: “La Città di San Cataldo mantiene le tre direzioni didattiche, tre autonomie. Questo è il risultato raggiunto dopo settimane di contrattazione. Come sempre- ha concluso il sindaco – siamo pronti a difendere gli interessi della città di San Cataldo e dei sancataldesi”.