Prima Categoria. Super colpo di mercato della Sommatinese: preso l’attaccante Mariano Cordaro

Colpo grosso della Sommatinese che ha perfezionato l’accordo con l’attaccante classe 1982, Mariano Cordaro. Si tratta di un colpo da 90, considerato che il giocatore vanta una super esperienza nel calcio dilettantistico con militanze nelle fila di Nissa, Pro Favara, Rosetana in Serie C, Licata, Mazara, Gaeta, Akragas in Serie D, Siracusa, Acireale, Paterno’, Atletico Campofranco, Mussomeli, Vittoria, Alcamo e Canicattì in Eccellenza.

Un fuoriclasse della categoria voluto fortissimamente dal presidente Luigi Vendra e da tutta la Dirigenza granata. Grande tecnica, forza fisica, tiro poderoso ed esperienza costituiscono altrettanti valori aggiunti per un giocatore che, oltre ad essere un bomber di razza, è anche un leader e trascinatore. Per la Sommatino sportiva un mix di classe e temperamento, genio e sregolatezza, ma anche un uomo che può cambiare la partita in qualsiasi momento.