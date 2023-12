Nuovo acquisto in casa Serradifalco per rinforzare al meglio la difesa con un elemento di grande esperienza e sostanza. I falchetti hanno acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianfilippo Pulci.

Difensore classe 1994, Pulci non ha bisogno certo di presentazioni. Ha militato in passato in squadre come Taranto, Rimini, Spoleto, Francavilla e Pro Piacenza. Lo scorso anno protagonista nel campionato di Promozione con il Gorgonia Delia. Arriva dalla Sommatinese.