Prima Categoria. Altro colpo di mercato per la Sommatinese: preso il centrocampista Vittorio Caronia

Sommatinese Calcio regina del mercato in questa fase invernale. La squadra di Prima categoria del tecnico Salvatore Sammartino e del presidente Antonio Vendra s’è assicurate le prestazioni di Vittorio Caronia, centrocampista classe 2000.

Palermitano, ha giocato per sei stagioni la maglia del Canicattì e della Nissa in Eccellenza dove vanta più di 100 presenze. La passata stagione ha giocato nelle fila del Real Suttano dimostrando di possedere grandi qualità. Basti dire che ha conquistato i play off accedendo in Promozione aggiudicandosi il Penalty Award come miglior calciatore di tutti gironi di prima categoria in Sicilia.

Per la Sommatinese, che ha già messo a segno un altro colpo da novanta come Mariano Cordaro, un colpo di grandissimo spessore destinato a dare qualità al suo centrocampo. E ora a Sommatino si sogna in grande anche perchè la squadra, con gli innesti di Cordaro e Caronia, s’è veramente rinforzata e può puntare in alto.