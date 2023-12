Outfit di Capodanno 2024: l’abbigliamento ideale per la notte di San Silvestro

“Chi fa qualcosa a Capodanno lo fa tutto l’anno” recita un antico detto scaramantico ancora molto seguito ed ecco che sono in molte le donne a cercare l’outfit perfetto che potrebbe, magari, ispirare il look ideale per i 364 giorni che seguiranno.

Bisogna dunque iniziare a pensarci in largo anticipo e, soprattutto, indossarlo già “dall’anno precedente” cioè nella notte di San Silvestro.

Per chi è ancora indecisa o cerca qualcosa che la conquisti ecco qualche idea e “must have”.

Un outfit che sia veramente “nuovo” può essere un augurio per l’anno in arrivo ma non è necessario rinnovare l’intero guardaroba perché è possibile recuperare dall’armadio un capo o un abito utilizzato poco e ravvivarlo con accessori differenti, magari ricchi di luccichio e paillettes.

A casa o in un veglione tutto è concesso dalle scollature vertiginose ai classici abiti in pizzo e merletto.

Ci sono però delle regole di comodità che conviene rispettare per il Capodanno 2024. L’abito lungo, ad esempio, può essere ideale per serate di Gala molto eleganti ma sarebbe meglio optare per un abito corto se dopo la mezzanotte si passa a ballare in una discoteca o un club. Maggiore libertà di scelta, invece, si avrà a casa dove si potrà optare per entrambi i look anche se è sempre utile pensare a come i padroni di casa hanno organizzato la serata. Uno stile da poter utilizzare in ogni occasione, invece, è concesso dalla tuta intera e i pantaloni contraddistinti da eleganza e stile.

Per gli accessori il luccichio sarà semplice da raggiungere con gioielli in oro, argento e strass. Tutto ciò che brilla sarà ben accolto.