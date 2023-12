“Le Novene di Natale” dal 16 al 24 dicembre al Testasecca di Caltanissetta

Anche quest’anno, tra le manifestazioni culturali che mirano alla conservazione delle tradizioni popolari siciliane, La Società Mutuo Soccorso Maria SS. della Catena ha organizzato, in collaborazione con la Rettoria Sant’Anna “Le Novene di Natale”, suonate e cantate dal Gruppo di musica popolare siciliana “ I Ciarmacantu”.

Dal 16 al 24 dicembre(tutti i giorni) alle ore 17,30, presso la Chiesa dell’Istituto Testasecca Viale della Regione n° 3, saranno rappresentate le antiche Novene.

La tradizione musicale del Natale in Sicilia non è scomparsa, anzi, è molto vivace. Le novene rappresentano in Sicilia non solo religiosità e fede ma anche l’occasione per stare insieme, fare festa in Chiesa.

Le Novene sono canti suddivisi in 9 parti e rappresentano i nove mesi, periodo di gestazione della Madonna e la natività. Partecipare a queste iniziative e cantare questi antichi canti natalizi è emozionante ed anche una bella esperienza.