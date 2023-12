Incidente stradale: auto nel canale , 3 giovani morti e un disperso

Tre ragazzi morti e ancora un disperso è il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto questa notte a Portogruaro, nel veneziano. Una Bmw sarebbe sbandata fuori strada lungo la statale 14 Triestina in un tratto urbano nel Comune di Portogruaro e finita in un canale dopo aver sfondato le barriere sul sul ponte del fiume Reghena. Le vittime – due ragazzi e una ragazza – sono giovanissimi. L’incidente è avvenuto in viale Venezia in corrispondenza di Borgo Sant’Agnese. Sono ancora in corso le ricerche con il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia della quarta persona. Da questa mattina è attiva anche la Polizia locale di Portogruaro per il ripristino della viabilità e le devizioni del traffico. Sul posto anche i carabinieri di Portogruaro per i rilievi.