Incidente stradale: 19enne incinta perde bimbo, procura apre indagine

Una ragazza di 19 anni incinta ha perso il bimbo a seguito di un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta. Ora la procura di Trento ha aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire le eventuali responsabilità. L’incidente è successo lo scorso week end a Ponte Arche lungo la statale 239 che mette in collegamento la val di Sole con le Giudicarie. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale un 75enne si è sentito male mentre guidava perdendo il controllo del mezzo andando a scontrarsi con un’altra auto con a bordo 4 persone tra cui la giovane al sesto mese di gravidanza. La ragazza è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento: per il feto non c’è stato nulla da fare.