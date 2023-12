Diciannove podi per l’Asd Ballet Academy Dance al Concorso “Caltanissetta Dance Competition”

CALTANISSETTA. Grande successo per l’Asd Ballet Academy Dance di Giada Paterna. Basti pensare che 19 coreografie su 19 targate Asd Ballet Academy Dance hanno conquistano il podio al Concorso Caltanissetta Dance Competition. La stessa Giada Paterna che dirige l’asd Ballet Academy Dance, ha ringraziato tutti i genitori che permettono ai loro figli lo studio della danza e la loro formazione in queste esperienze. Gli allievi hanno vinto diverse borse di studio. Questi i podi conquistati:

1posto cat classico baby plus

I giornalisti

2 posto cat compos coreografica Hace calor

2 posto cat classico baby

La marcia

2 posto cat mod baby

Arriva Mercoledì

Rosa Ilary

4 posto cat mod baby plus

Un briciolo di allegria

1 posto cat mod junior

Passo a due “Ali”

Leonardi Jasmine e Del popolo Gaia

2 posto cat mod junior

Passo a due “Grande Amore”

Rosa Ilary e Vicari Marta

3 posto cat mod junior

Passo a tre “Gocce di memoria”

3 posto cat mod junior

Can i jump Giuliana Abate

1 posto cat mod intermedio

Passo a due “L’anima vola”

Malacasa Chiara e Leonardi Jasmine

1 posto cat assolo classico avanzato

“Voilà” Roberta Alessi

1 post cat classico avanzato

“Lady Diana”

1 posto exequo cat mod

She was made for

2 posto cat contemporaneo avanzato

You are the reason

3 posto compos coreografica Remix dance

3 posto assolo cat moderno

La donna cannone

Malacasa Chiara

4 posto compos coreografica Revolution dance

4 posto assolo cat modern contemporaneo Demons Emanuela Alessi

4 posto cat mod junior

Pippi Vicari Marta