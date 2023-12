Cultura. L’eurodeputato Ignazio Corrao (Greens/EFA) porta la lingua siciliana a Bruxelles

Inizierà oggi mercoledì 6 dicembre nella capitale delle istituzioni europee la “due giorni” organizzata dall’eurodeputato alcamese Ignazio Corrao, dedicata alla valorizzazione del patrimonio linguistico siciliano, della sua dignità linguistica, della sua storia e dell’orgoglio del parlare la lingua siciliana. A Bruxelles arriverà una folta delegazione di oltre 150 persone composta da studiosi, docenti, associazioni, istituzioni e artisti per promuovere la nostra lingua siciliana e istituzionalizzarla. L’evento si articola in due parti, uno il mercoledì 6 dicembre alle ore 20.00 in un teatro della Capitale Belga, l’altro a partire dalle 15.00 di Giovedì 7 dicembre in Parlamento Europeo.

“L’obiettivo dell’evento – spiega Corrao – è quello di stringere tutte le diverse anime e le istituzioni presenti attorno a un piano d’azione, e di impegnarle in progetti concreti, iniziative e riforme legislative, che rafforzino la protezione del patrimonio linguistico siciliano. Un incontro pionieristico considerando che ben 150 personalità anche da oltreoceano, che hanno dedicato al siciliano la loro vita, saranno riunite tutte attorno ad una tavola rotonda nel cuore dell’Europa”.

Per chi si trova a Bruxelles, il primo appuntamento è in programma alle ore 20.00 al teatro Espace Lumen, Chau de Boondael 36, 1050 ad Ixelles con artisti che della loro sicilianità hanno fatto un motivo d’orgoglio. Si esibiranno infatti artisti del calibro di Lello Analfino con i Tinturia Mario Incudine, Alessio Bondì, Amanda Pascali, Salvo Piparo che dialogheranno con il giornalista Salvo La Rosa.

Ecco il link per accedere in teatro (fino a esaurimento posti e ovviamente solo per chi si troverà a Bruxelles) → https://shorturl.at/bvMY9

Giovedì 7 dicembre, a partire dalle 14.00 si terrà la tavola rotonda nella prestigiosa sala ASP 3E2 del Parlamento Europeo dove tutti i partecipanti si confronteranno per dare il via all’evento vero e proprio che avrà inizio alle ore 15.00 con gli interventi dei relatori, tra i quali il prof. Alfonso Campisi, docente universitario della prima cattedra di siciliano al mondo presso l’Università Manouba di Tunisi, il prof. Giovanni Ruffino, presidente del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, l’Assessore Mimmo Turano, il Dott. Aurelio La Torre, dirigente della Presidenza del Consiglio e il Docente dell’Università, St. John’s University, di New York Professore emerito Gaetano Cipolla. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube dell’eurodeputato Ignazio Corrao al seguente link→ www.youtube.com/@ignaziocorrao1984