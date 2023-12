Coppa Sicilia Prima Categoria. Il Serradifalco batte 1-0 il Gangi: la decide Giovanni Rizzo su rigore

Vittoria del Serradifalco nella seconda gara del triangolare di Coppa Sicilia. Al Comunale di Montedoro i falchetti hanno battuto 1-0 il Gangi con una rete su calcio di rigore segnata dal suo bomber Giovanni Rizzo (nella foto).

Partita dura e difficile per i falchetti che si sono trovati di fronte un Gangi ostico e determinato. Ma vittoria importante e forse decisiva per la conquista del primo posto nel girone di Coppa Sicilia. I madoniti avevano infatti pareggiato la prima gara del triangolare di Coppa Sicilia contro il Castellana 1-1, e con la sconfitta odierna, si ritrovano con un solo punto in classifica.

A questo punto, mercoledì 13 dicembre per il Serradifalco c’è la terza e decisiva sfida contro il Città di Castellana. I falchetti avranno a disposizione 2 risultati su 3 rispetto ai madoniti che dovranno invece tentare di battere la compagine di Carmelo Giordano se vorranno passare il turno di Coppa Sicilia.