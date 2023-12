Caltanissetta. Il 24 dicembre Naponos propone “Il Cuore del Natale”, evento ludico solidale per tutti i bambini della Città

CALTANISSETTA. Naponos presenta “Il Cuore del Natale” , l’evento ludico solidale, dedicato a tutti i bambini della città, organizzato dal Comune di Caltanissetta, da un’idea di Federica Scalia, e con l’importante supporto di diversi partners privati. I bambini della città, durante la mattina del 24 Dicembre, nei saloni di Palazzo Moncada, potranno dare spazio alla loro fantasia attraverso i laboratori creativi dagli elfi di Naponos.

Ogni laboratorio darà modo di realizzare un messaggio o un regalo per i bimbi del reparto di pediatria dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. L’iniziativa ha come obiettivo quello di abbattere l’invisibile barriera che, per chi è ricoverato, separa la realtà ospedaliera da tutto il resto, per dare una voce e un senso alla parola, un colore e una forma ai sogni dei piccoli degenti e fare in modo che continuino a sentirsi parte della vita quotidiana cittadina.

La giornata prevede uno spazio Truccabimbi curato dai volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, la Ballon Art, e la messa in scena dello spettacolo “A Christmas Carol” , il capolavoro di Charles Dickens, rivisitato in chiave moderna dagli attori e dai ballerini di Naponos (in scena: Adriano Dell’Utri, Sefora Edith Bello, Diletta Costanzo, Simona Valentina Scarciotta, Maria Rita Vitello, Manuela Cumbo, Giuseppe Bennardo) con la partecipazione delle piccole allieve della scuola di danza “Scarpette Rosse” di Francesca Gallina.

La festa vedrà infine l’arrivo del Santa Claus più noto della Sicilia (Bruno Ruggieri), che intratterrà i bambini con racconti e foto ricordo. Santa Claus, al termine dell’evento, porterà i giocattoli e i lavori realizzati dai bambini del laboratorio artistico solidale al Reparto di pediatria dell’Ospedale Sant’Elia, accompagnato da una delegazione del Comune di Caltanissetta.

Naponos ringrazia per la partecipazione e il supporto: gli amici della Protezione Civile di Caltanissetta i ragazzi della Nissa Rugby, che porteranno “Il Cuore del Natale” anche a tutti i bimbi delle case comunità di Caltanissetta Bruno Euronics per l’importante donazione di centinaia di giocattoli per i bimbi della città il “Centro Latte Sicilia” e il Centro medico “Sedita” Supermercati Giaconia, “Kasanova” , “Yamamay” , “Toys Planet, “Partilandia” , “Hathor Academy” , “5 Gocce di Bio” , “Sergent Major”. Inizio evento ore 10.00. Ingresso libero