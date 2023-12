Caltanissetta. Giuseppe Salvatore Scarpulla comunica le dimissioni dal Comitato di Quartiere Mangialasagne

CALTANISSETTA. Il presidente del Comitato di Quartiere Mangialasagne, Giuseppe Salvatore Scarpulla ha comunicato le proprie dimissioni dalla presidenza del Comitato. In una nota, che abbiamo ricevuto e pubblichiamo, la comunicazione:

“Nell’anno 2017, per ragioni di necessità, nasce il Comitato di Quartiere Mangialasagne. Pur con non poche difficoltà e con spirito collaborativo tra i componenti dell’Associazione, negli anni, sempre nel rispetto delle potenzialità dettate dalle leggi Italiane, siamo riusciti a mettere in evidenza le criticità che da cittadini abbiamo subìto a causa dei lavori per la realizzazione del raddoppio della SS 640, oltretutto grazie a diverse azioni messe in atto abbiamo ottenuto alcune migliorie del territorio prefisse dallo statuto del Comitato di Quartiere.

Di seguito ricordiamo alcune tra le più importanti attività e/o migliorie:

1)Accensione del dibattito politico sulle opere di compensazione relative alla SS 640, con successivo intervento di un nostro rappresentante in consiglio Comunale, dove abbiamo denunciato uso, consumo ed artefizi del territorio tra Anas e contraente generale. Da quel consiglio comunale ne uscì un Atto di indirizzo politico che destinò 2,8 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone Bivio-Laspia come unica opera di mitigazione ambientale di pubblica utilità per la città. (2017)

2) Tappetino bituminoso sull’intera parte a valle della via Mangialasagne per 2,5 km circa, dal bypass galleria Bersaglio all’incrocio Contrada Pescazzo (2017)

3)Saltuari interventi di manutenzione ordinaria sulla EX SS 122 bis (Via Borremans) 2017-2019-2022

4)In collaborazione con gli altri comitati di quartiere di Caltanissetta, allor quando si fermarono i lavori di raddoppio della SS 640 per il fallimento della CMC, abbiamo organizzato una Assemblea pubblica cittadina (molto partecipata) dove sono state raccolte informazioni e denunce dei cittadini e predisposto il relativo documento successivamente depositato come esposto presso la procura della repubblica di Caltanissetta ed inviato al ministero delle infrastrutture.

5)Successivamente al fine di far ripartire i lavori fermi per il fallimento della CMC siamo riusciti ad organizzare una Manifestazione Cittadina denominata SOS 640. Grazie al lavoro di gruppo con l’allora Sindaco Ruvolo ed i Comitati di quartiere di Caltanissetta, siamo riusciti a coinvolgere il Vescovo, i sindacati dei lavoratori della CMC e tutti i sindaci dei paesi coinvolti dall’opera. Manifestazione molto partecipata con circa 2000 presenze. A seguito della stessa, la problematica prese interesse di livello nazionale portando a Caltanissetta l’allora presidente del consiglio Giuseppe Conte e il Ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli con successiva ripartenza dei lavori. (2019)

6)Saltuaria sistemazione del By pass sull’innesto della via Mangialasagne 2017-2018-2023

7)Cassette postali lungo la Via Mangialasagne (2018)

8)Illuminazione pubblica su innesto Via mangialasagne (Bilancio partecipativo) 2021

9) Bonifica saltuaria della fontana busiti la spia

10)Bonifica fontana c/da pescazzo (discarica a cielo aperto)

11)Bonifica asse viario bivio la spia (discarica abusiva a cielo aperto) 2021

12)Sistemazione del tratto a monte della Via Mangialasagne e by-pass bersaglio (2023)

13)Finanziamento Anas di 3,8 milioni di euro già disponibili ad Anas per il restyling della ex ss 122 bis (Via Borremans) con imminente inizio lavori a gennaio 2024, a titolo di risarcimento danni alla Città per l’utilizzo della stessa da parte dei mezzi d’opera durante i lavori di raddoppio della SS640. Si resta in attesa degli adempimenti da parte dell’amministrazione Comunale per dar via ai lavori.

Forse come Associazione di volontariato avremmo potuto fare di più (dipende dai punti di vista) ma al momento credo che possiamo ritenerci soddisfatti dai risultati ottenuti fino ad oggi; a tal proposito voglio ringraziare tutto il gruppo del Comitato di Quartiere Mangialasagne per essere rimasto sempre unito, per aver saputo mettersi in gioco e per l’impegno e la perseveranza con cui negli anni ha saputo affrontate le sfide, requisiti indispensabili per raggiungere i risultati ottenuti. Ringrazio inoltre tutti i Presidenti dei Comitati di Quartiere di Caltanissetta con la quale ho condiviso bellissimi momenti di collaborazione ed a cui faccio i complimenti per il loro costante e gratuito impegno a servizio della comunità Nissena.

Mi scuso con l’ex Sindaco Giovanni Ruvolo e con l’attuale Sindaco Roberto Gambino se sono stato una perenne spina nel fianco e certo della loro comprensione, date le circostanze, ringrazio per l’impegno e la collaborazione che hanno saputo mettere in atto durante il loro rispettivo mandato. Ringrazio infine tutti coloro che ci hanno sostenuto nelle battaglie. E’ stata una esperienza meravigliosa che mi ha consentito di condividere con quanti idee, stati d’animo, gioie e delusioni, ed oltre ad una crescita personale mi ha consentito di poter assimilare anche una più ampia conoscenza della macchina Amministrativa.

E’ ovvio che la mia disponibilità a collaborare con i nuovi organi del Comitato di Quartiere Mangialasagne e con tutti i Presidenti dei Comitati di quartiere continuerà incessante anzi mi auguro in un prossimo futuro di poterlo fare anche sotto un’altra veste che potrebbe consentirmi di poter essere ancora più incisivo nell’interesse dell’intera Città. Chissà! Ci proveremo…

“Premesso quanto sopra, comunico, a malincuore, a tutti i membri del Comitato di Quartiere Mangialasagne, le mie irrevocabili dimissioni dalla Carica di Presidente”. Comunico inoltre che ad inizio anno sarà convocata assemblea del Comitato di Quartiere per eleggere le nuove cariche direttive”.

Giuseppe Salvatore Scarpulla.