Caltanissetta dance competition: sui tre gradini del podio le ballerine di Annalisa Locicero

In soli 3 mesi di lezioni le allieve della scuola di danza di Annalisa Locicero sono riuscite a impegnarsi al punto tale da raggiungere i primi tre posti del podio al concorso AICS “Caltanissetta competition”.

Orgogliosa delle sue allieve si è mostrata l’insegnante che ha potuto costatare come in così poco tempo le allieve hanno saputo distinguersi. “Ho aperto la scuola soltanto tre mesi fa – ha spiegato la maestra – e le allieve si sono impegnate con passione e dedizione confermandosi come un team affiatato e grintoso”.

“Caltanissetta Dance Competition” si è svolto al Palacannizzaro, ed è stato un bellissimo momento di confronto per gli allievi provenienti dalle scuole di danza di tutta la Sicilia. In giuria tre coreografi e danzatori di fama Internazionale tra cui Giampiero Gencarelli, Oreste Gaudio, Faby Piazzese.