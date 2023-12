Basket maschile serie C. Passo falso dell’Invicta fuori casa 80-71 contro il Peppino Cocuzza

Invicta sconfitta in trasferta 80-71 sul campo del Peppino Cocuzza. Trasferta negativa per il quintetto nisseno di coach Peppe Spena che ha dovuto cedere alla maggiore voglia dei padroni di casa che hanno condotto il match sempre in vantaggio.

S’è invece fermata la marcia dei nisseni dopo due vittorie di fila. E questo nonostante i 30 punti di Railans. L’espulsione di Giusti, in questo senso, ha condizionato non poco il rendimento di un’Invicta che non è riuscita a rimontare lo svantaggio finendo così per uscire sconfitta.

La squadra ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Milosavljevic e Talluto, ma nonostante ciò, ha mostrato carattere e impegno. Buone le prestazioni di Giarrusso Palermo, La China e Damiano, che hanno dato il massimo in ogni azione. L’Invicta resta ferma a quota 12 in classifica e domenica prossima affronta in casa l’Alfa Catania.