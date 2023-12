A Caltanissetta un albero di Natale di 22 metri, accese le luci al Cedrus del Libano adottato dal Lions Club

Il Lions Club di Caltanissetta, con convenzione stipulata con il Comune, ha preso in “adozione” una grande aiuola dismessa e trascurata da tanto tempo, occupata solo da un grande albero ed ha assunto l’onere della manutenzione e del miglioramento dell’area verde.

Il Club, oltre a procedere immediatamente agli urgenti ed improcrastinabili lavori di manutenzione, ha deciso, approssimandosi le feste di Natale, di addobbare il maestoso albero, un Cedrus del Libano, alto ventidue metri, e di illuminarlo con luci che oltre a festeggiare il Santo Natale, richiamano il culto di San Michele, patrono della Città, e valorizzano il quartiere.



A questo proposito, per iniziativa del Club, sono stati coinvolti i commercianti che hanno i loro esercizi nei pressi dell’aiola; al riguardo si ringraziano: Pizzeria San Michele, Serramementi metallici Maurizio Mirisola, Tappezzeria Cav. Mossuto, Autocarrozzeria F.lli Fallea, Esposto moto Srl, Panificio Curatolo, Officina Rito Salvatore , Zoo market di Gioe’ Michele, Digital service di Davide Sardella, Sfizi di mare Srl, Omega immobiliare Srl e Bar il capriccio.

Il Club si è speso anche fisicamente per la realizzazione del programma: il presidente Giuseppe Alesso e gli Officers Salvatore Vancheri, Fabrizio Lo Porto, Ermanno Pasqualino ed Antonio Cutrera, referente responsabile del Service, hanno letteralmente “fatto da operai” sia per l’assistenza alle maestranze che con l’altissimo cestello sistemavano le luci che per la sistemazione ed il ripristino dell’aiola.



In particolare, Antonio Cutrera, che si è impegnato alla redazione di un progetto “verde” che valorizzasse al meglio l’aiola ed il grande albero ed alla sua realizzazione ed Ermanno Pasqualino, che ha avuto la “brillante” idea accolta da Presidente e dal Consiglio Direttivo, ha tenuto il rapporto con i commercianti del luogo, rendendoli consapevoli della utile e nobile iniziativa.

Insomma un service che rende visibile e manifesto l’interesse che il Lions Club di Caltanissetta ha per la natura e per la Città tutta.

Uno sfolgorio di luci, la maestosità del Cedro del Libano, il ritrovato ordine dell’aiola, la numerosa e festosa presenza di soci, di abitanti del quartiere e di autorità – presenti il Sindaco l’Assessore Frangiamone ed il Consigliere Petrantoni – sono stati il suggello della magnifica e produttiva giornata.