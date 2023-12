Calcio Under 19. La Nissa non perde un colpo: battuto l’Enna 4-3 con reti di Amore, Privitera, Balbo e Ottaviano

Nel campionato Under 19 vittoria per la Nissa che al Tomaselli ha superato 4-3 l’Enna. Partita ricca di gol ed emozioni , con i ragazzi di Giacomo Serafini in vantaggio con Amore. Raddoppio firmato da Privitera, mentre il tris lo ha calato il bomber Balbo.

La partita sembrava finita, ma è bastata una rete degli ennesi per riaprire il match. La Nissa è andata in gol con Ottaviano, ma nel finale di gara gli ennesi hanno bussato due volte alla porta biancoscudata chiudendo il match sul 4-3 definitivo.

La Nissa, nonostante mancassero Speranza e Di Graci, ha giocato un’ottima partita. Ottimo l’esordio di Alessio Massaro. La squadra biancoscudata dopo questo successo rimane imbattuta con il primato in vetta sempre solitario con il Gela, immediata inseguitrice.