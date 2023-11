Violenza sessuale su minori, 4 arresti e 16 indagati

Quattro arresti – di cui tre in carcere e uno ai domiciliari (al momento irreperibile) – e 18 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di 16 indagati per il medesimo reato in concorso tra loro, di cui 4 minorenni. E’ quanto ha disposto il gip di Palmi lo scorso 31 ottobre, su richiesta della Procura della Repubblica di Palmi – diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti – nell’ambito di una inchiesta per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. Le misure sono scattate alle prime ore di oggi e vedono impegnate la Polizia di Palmi (Rc) in Seminara ed altre citta’ del Nord Italia. In ausilio, personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, dei Commissariati Distaccati di Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Polistena, Cittanova e Taurianova, delle Squadre Mobili di Treviso, Varese e Monza Brianza; equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, Rende e Vibo Valentia. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici, informatici e di telefonia mobile. Alle ore 10.30, presso la sala Nicola Calipari della Questura, si terra’ una conferenza stampa al riguardo con la presenza del Procuratore della Repubblica di Palmi.