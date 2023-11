Talent show “Città di Caltanissetta”: vincono Chiara Ferlisi, Marcello Giordano e Ilaria Lombardo

Sabato sera sul palco dell’Aula Magna del Liceo Classico linguistico, coreutico e artistico “R. Settimo” di Caltanissetta, si sono esibiti i nove finalisti del Talent show “Città di Caltanissetta” organizzato dall’APS “Sulle ali della Musica” e finanziato attraverso il bilancio partecipativo 2022 dal Comune di Caltanissetta. Tre le categorie in concorso per le discipline di danza, canto moderno e musica strumentale.

L’evento è stato inframezzato dalla brillante ed interessante performance del pianista, compositore M° Giuseppe Vasapolli che si è esibito in rivisitazioni Jazz dei brani : You’ve Got a Friend (Carole King) , Quando (Pino Daniele), Autumn Leaves (Jaques Prevert), Let it be (Lennon – Mc Cartney).

Unanime il consenso del pubblico e soprattutto dei giovani presenti in sala, ai quali il maestro si è rivolto con parole d’incoraggiamento, incitandoli a coltivare le proprie passioni senza condizionamenti alcuni, atteggiamento fondamentale per arrivare al “ successo”.

Organizzatrici dell’evento Laura Failla e Laura Mosca, presentatore Nello Ambra che ha intrattenuto piacevolmente le due serate del talent.

Alla fine della manifestazione, la giuria ha assegnato i primi tre premi decretando anche un primo premio assoluto.

Ha vinto la sezione canto moderno Chiara Ferlisi, della Sol Academy, al secondo posto si è piazzata Simona Lucia Saja, dell’ “Accademia Amici del canto”, ed al terzo Aurora Mulè, della Mast 79.

Per la sezione strumentale, Marcello Giordano ha conseguito il primo premio, Mattia Cancelliere il secondo posto, i Daydreamers il terzo.

La sezione danza è stata vinta da Ilaria Lombardo, al secondo posto, ex aequo, si sono piazzati il Passo a duo modern (Eliana Di Forti ed Aurora Bileci), della scuola ASD “Movimento in danza” e il gruppo di danza contemporanea della ASD “Studio danza” di Mariella Rizza (Martina Infantolino, Giulia Pesce e Beatrice Zito), mentre il gruppo di danza contemporanea (Maria Gioveni, Chiara Gervasi, Ginevra Costa, Martina Caruso, Viviana Fazzi, Giorgia Sfameni, Elena Davi), della scuola ASD “Studio danza ”, ha ottenuto il terzo premio.

Marcello Giordano

Ilaria Lombardo

Chiara Ferlisi

Alessio Pirrello

Ai vincitori dei primi premi sono state assegnate una targa e una borsa di studio di 200,00 €, ai secondi e terzi premi, una medaglia e un attestato di partecipazione.

La giuria ha inoltre assegnato, all’unanimità, il primo premio assoluto (un’ulteriore borsa di studio di 150,00 €), al pianista Marcello Giordano, candidato della sezione musica strumentale, che ha eseguito “Funerailles” di Franz Liszt.

La giuria, inoltre, ha assegnato una menzione speciale al rapper Alessio Pirrello, per l’originalità del brano.

L’APS “Sulle ali della musica” ringrazia per la partecipazione: le scuole di canto “Accademia Amici del canto”, “Mast 79” e Sol Academy, le scuole di danza ASD “Movimento in danza” di Eva Farinella, ASD “Studio danza” di Mariella Rizza , ASD “Studio 21 ” di Ottavio Ventura, l’Amministrazione Comunale, la D.S. Irene Collerone che ha ospitato l’evento.

Un riconoscimento va soprattutto ai nostri giovani talenti nisseni, che ci hanno permesso di realizzare una manifestazione senza precedenti, regalando momenti ricchi di emozione e condivisione delle realtà artistiche della nostra città.