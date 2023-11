Sicilia. Apicoltura, due bandi regionali e uno in arrivo per sostenere il settore

Due bandi per sostenere gli apicoltori siciliani, con un importo complessivo di 1.450.750 euro, sono stati pubblicati dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, con l’obiettivo di agevolare l’intera attività del settore, dalla produzione alla commercializzazione, alla promozione dei prodotti, al monitoraggio del mercato e alle attività volte a sensibilizzare i consumatori sulla qualità. Previsti anche rimborsi delle spese sostenute per prevenire perdite dovute a calamità o fattori meteorologici.

Il primo bando prevede un aiuto agli apicoltori iscritti all’anagrafe apistica nazionale per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti destinati all’alimentazione di soccorso delle api, fronteggiando così le criticità causate dall’andamento meteorologico anomalo, che ha determinato gravi conseguenze su diverse colture della Sicilia con la distruzione dei “pascoli” estivi e autunnali delle api, al punto da dover intervenire con l’alimentazione straordinaria per consentire la sopravvivenza degli sciami. La dotazione finanziaria è di 385.000 euro e le domande saranno accolte fino al prossimo 30 novembre.

Il secondo bando, nell’ambito del Piano strategico Pac 2023-27 è rivolto alla presentazione dei progetti per “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” e ha una dotazione finanziaria di 1.065.750 di euro. I progetti riguarderanno servizi diretti agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, anche tramite la creazione di reti di assistenza tecnica, di consulenza, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi.

Saranno prese in considerazione iniziative per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare (in particolare la varroasi), per la prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e la promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di gestione, adattate alle condizioni climatiche in evoluzione, al ripopolamento del patrimonio apistico nell’Unione (incluso l’allevamento delle api), alla razionalizzazione della transumanza e all’acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware e software), per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione delle produzioni dell’alveare destinate al commercio. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 20 dicembre.

«Alle due misure a sostegno del settore se ne aggiungerà presto una terza – ha annunciato l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – Entro il 31 dicembre di quest’anno sarà pubblicato un terzo bando, con una dotazione finanziaria di un milione e mezzo a favore dei beneficiari che praticano l’attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. Il governo regionale è al fianco degli apicoltori siciliani con fatti concreti. I contributi sono il segno tangibile del nostro impegno e il rispetto del cronoprogramma consentirà ai destinatari dei benefici di prepararsi al meglio per la campagna apistica 2023/2024».