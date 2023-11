Scacchi, al rush finale il campionato mondiale Senior che si sta disputando a Terrasini

Ultime battute di gioco al CDSHotels – Città del Mare di Terrasini (Pa), dove dallo scorso 24 ottobre è in corso di svolgimento il campionato mondiale Senior di scacchi. Dopo nove turni di gioco nel tabellone della categoria Open 50+ comanda il serbo Suat Atalik, con l’islandese Hannes Stefansson secondo e l’inglese Michael Adams a ridosso.

Nella categoria Open 65+ al primo posto troviamo l’argentino Daniel Acampora con alle spalle l’inglese John Nunn mentre in terza posizione staziona attualmente il tedesco Rainer Knaak. Nella categoria (unica) donne primeggia la russa Galina Strutinskaia, secondo posto per la spagnola Monica Calzetta Ruiz seguita dalla israeliana Masha Klinova.

Nella mattinata di ieri il presidente della FIDE (Federazione internazionale degli scacchi), Arkadij Vladimirovic Dvorkovic (nella foto), accompagnato dal direttore di gara del Mondiale Senior di scacchi, Roberto Mogranzini e dal presidente dell’Accademia Scacchistica Monrealese, Antonio Maestri, ha visitato lo stadio “Renzo Barbera”. Per l’occasione, al massimo esponente della Federazione internazionale degli scacchi è stata omaggiata la maglia della squadra rosanero con impresso il suo nome e il numero 64 che richiama il totale delle “case” che compongono una scacchiera.

“Sono felice, in questa mia pur breve permanenza a Palermo, di aver avuto la possibilità di visitare uno degli stadi più prestigiosi d’Europa – ha riferito Vladimirovic Dvorkovic – Seguo il calcio italiano da sempre e d’ora in poi, anche grazie all’omaggio di questa prestigiosa maglia da parte degli organizzatori del mondiale, seguirò con più attenzione anche il campionato dove milita il Palermo con l’augurio che l’anno prossimo la squadra rosanero possa raggiungere la meritata promozione in Serie A. Palermo è una città meravigliosa e merita di avere la sua squadra nel massimo campionato italiano”.