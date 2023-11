San Cataldo. Via Bigini al buio: i cittadini reclamano soluzione al problema sui social

SAN CATALDO. Via Bigini al buio. E’ quanto hanno lamentato diversi cittadini su Facebook. Uno di questi addirittura, ha postato una foto nella quale è possibile vedere che in via Bigini la visibilità, se si toglie la luce dei fari dell’auto, è del tutto insufficiente.

I cittadini hanno lamentato il fatto che una strada come via Bigini ha sottoposta ad adeguata illuminazione per garantire la cittadinanza sia sul piano della sicurezza stradale che sul piano anche della sicurezza delle persone.

L’auspicio espresso da diversi cittadini a commento del post, è che si possa al più presto pervenire ad una soluzione di questo problema.