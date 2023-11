San Cataldo. Tenute Lombardo per l’11 novembre organizza un viaggio tra i sapori dell’Autunno con San Martino in Festa

SAN CATALDO. Un viaggio tra i sapori dell’autunno: San Martino in festa. E’ quello che hanno organizzato Tenute Lombardo per sabato 11 novembre alle ore 11. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 3315921282. Il programma prevede l’appuntamento in cantina per degustare il vino nuovo, accompagnato da assaggio di olio nuovo.

La degustazione prosegue da Sualtezza con i vini e prodotti locali consentendo ai partecipanti di godere il paesaggio autunnale fino al tramonto in un autentico trionfo dei sapori e della tradizione vitivinicola.