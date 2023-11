San Cataldo, Tavola calda in fiamme: danneggiato il locale ma nessun ferito

Un incendio è divampato nella Tavola Calda “Rosticceria Girarrosto Scalzo Cataldo” a poca distanza dal centro storico di San Cataldo, in via Don Bosco.

I soccorsi non sono stati contattati immediatamente perchè pare che la prima scintilla sia scoppiata mentre il locale era chiuso e i dipendenti a casa per la pausa pranzo. Sono stati gli inquilini del palazzo, impauriti da ciò che hanno percepito, ad avvertire il fumo e contattare i vigili del Fuoco.

I pompieri hanno spento tempestivamente le fiamme e accertato che non ci fossero persone all’interno.

Dai primi rilievi delle autorità intervenute sul posto non sembra che l’incendio sia divampato per cause dolose ma accidentali. Il danno al locale, però, resta consistente a causa dell’eccessivo fumo che si è sedimentato.